Spectacle « Ce que je veux dire » 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne, 13 février 2024, Blainville-sur-Orne.

Blainville-sur-Orne,Calvados

Il y a tant à dire à l’âge adolescent, tant à partager sur soi et le monde, tant à taire aussi.

Chaotique, musicale, continue, heurtée, la prise de parole adolescente est singulière, sauvage et précieuse. Elle se heurte aux autres, aux attentes, aux discours adultes. Verbale tout autant que corporelle, elle dit le monde… mais l’entendons-nous ?. Ici 3 jeunes adultes empreints encore de l’adolescence, tentent de trouver une forme à leur silence. Ensemble, ils tentent de dépasser la difficulté de nommer, de verbaliser. C’est en empruntant d’autres voix-voies : la course, la danse, la lutte, le chant… que cela se dit, se pose.

De 12 à 17 ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis.

2024-02-13 20:00:00 fin : 2024-02-13 21:00:00. .

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



There’s so much to say when you’re a teenager, so much to share about yourself and the world, and so much to keep quiet.

Chaotic, musical, continuous, clashing, teenage speech is singular, wild and precious. It clashes with others, with expectations, with adult discourse. Verbal as much as corporeal, it speaks to the world… but do we hear it? Here, 3 young adults, still steeped in adolescence, attempt to find a form for their silence. Together, they attempt to overcome the difficulty of naming and verbalizing. It’s by using other voices-voices such as running, dancing, wrestling and singing-that they find a way to express themselves.

Ages 12 to 17.

Source : Théâtre du Champ Exquis

Hay tanto que decir cuando se es adolescente, tanto que compartir sobre uno mismo y el mundo, y tanto que callar.

Caótica, musical, continua, chocante, la voz adolescente es singular, salvaje y preciosa. Choca con los demás, con las expectativas, con el discurso adulto. Tanto verbal como física, habla al mundo… ¿pero la oímos? Aquí 3 jóvenes adultos, aún adolescentes, intentan encontrar una forma para su silencio. Juntos, intentan superar la dificultad de nombrar y verbalizar. Se expresan con otras voces: corriendo, bailando, luchando o cantando.

Edades: de 12 a 17 años.

Fuente: Théâtre du Champ Exquis

Im Teenageralter gibt es so viel zu sagen, so viel über sich und die Welt mitzuteilen, aber auch so viel zu verschweigen.

Das Sprechen von Jugendlichen ist chaotisch, musikalisch, kontinuierlich, holprig, einzigartig, wild und wertvoll. Sie stößt sich an den anderen, an den Erwartungen und an den Diskursen der Erwachsenen. Sie ist verbal und körperlich, sie sagt die Welt… aber hören wir sie auch? Hier versuchen drei junge Erwachsene, die noch von ihrer Jugend geprägt sind, eine Form für ihr Schweigen zu finden. Gemeinsam versuchen sie, die Schwierigkeit zu überwinden, etwas zu benennen und zu verbalisieren. Indem sie andere Stimmen und Wege einschlagen: Laufen, Tanzen, Ringen, Singen…, wird das Gesagte ausgesprochen und umgesetzt.

Von 12 bis 17 Jahren.

Quelle: Théâtre du Champ Exquis

