Spectacle « Vagabonde » 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne, 10 décembre 2023, Blainville-sur-Orne.

Blainville-sur-Orne,Calvados

Vagabonde est une pièce interactive où les enfants se laissent porter par des paysages sonores et visuels qui se créent devant eux, puis avec eux !

Des cages à oiseaux habitées au-dedans et au-dehors laissent les imaginaires vagabonder vers de nouveaux rivages… Une narration très simple et sans paroles met en jeu un grand voyage qui représente le monde : océan, désert, grande ville, banquise, etc. Chacune se crée avec des matières et des objets miniatures.

Enfants de moins de 3 ans.

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



Vagabonde is an interactive piece in which children let themselves be carried away by the visual and aural landscapes that are created in front of them, and then with them!

Inner and outer birdcages let imaginations wander to new shores? A simple, wordless narrative sets the scene for a grand voyage that represents the world: ocean, desert, big city, ice floe, and so on. Each one is created using miniature materials and objects.

For children under 3.

Vagabonde es una pieza interactiva en la que los niños se dejan llevar por los paisajes sonoros y visuales que se crean delante de ellos, ¡y luego con ellos!

Las jaulas de pájaros, habitadas por dentro y por fuera, dejan vagar su imaginación hacia nuevas orillas.. Una narración muy sencilla, sin palabras, lleva a los niños por un gran viaje que representa el mundo: océano, desierto, gran ciudad, témpano de hielo, etc. Cada una está creada con materiales y técnicas diferentes. Cada uno está creado utilizando materiales y objetos en miniatura.

Para niños menores de 3 años.

Vagabonde ist ein interaktives Stück, in dem sich die Kinder von Klang- und Bildlandschaften tragen lassen, die vor ihnen und dann mit ihnen entstehen!

Vogelkäfige, die innen und außen bewohnt sind, lassen die Phantasie zu neuen Ufern schweifen? Eine sehr einfache Erzählung ohne Worte stellt eine große Reise dar, die die Welt repräsentiert: Ozean, Wüste, Großstadt, Eisscholle etc. Jede Reise wird mit Materialien und Miniaturobjekten gestaltet.

Kinder unter 3 Jahren.

