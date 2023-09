Mini concert « La Chèvre de Monsieur Seguin » 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne, 22 novembre 2023, Blainville-sur-Orne.

Blainville-sur-Orne,Calvados

C’est à la découverte des sonorités particulières des instruments à anches – hautbois, clarinette et basson – qu’à son tour Frédéric UNTERFINGER a imaginé sa Chèvre de Monsieur Seguin où le caractère des personnages, l’environnement de la montagne et les divers événements de l’histoire sont joliment décrits à travers les différents thèmes musicaux.

De 6 à 11 ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis.

2023-11-22 15:00:00 fin : 2023-11-22 16:00:00. .

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



Frédéric UNTERFINGER’s Chèvre de Monsieur Seguin (Mr. Seguin’s Goat) was inspired by the particular sounds of reed instruments – oboe, clarinet and bassoon. The characters, the mountain environment and the story’s various events are all beautifully described through the different musical themes.

Ages 6 to 11.

Source : Théâtre du Champ Exquis

Frédéric UNTERFINGER descubrió los sonidos especiales de los instrumentos de caña – oboe, clarinete y fagot – e ideó su propia versión de La cabra de Monsieur Seguin, en la que el carácter de los personajes, el entorno montañoso y los diversos acontecimientos de la historia se describen maravillosamente a través de los diferentes temas musicales.

Apto para niños de 6 a 11 años.

Fuente: Théâtre du Champ Exquis

Bei der Entdeckung der besonderen Klänge der Rohrblattinstrumente ? Oboe, Klarinette und Fagott ? hat Frédéric UNTERFINGER seinerseits seine Ziege des Monsieur Seguin erdacht, in der der Charakter der Figuren, die Umgebung der Berge und die verschiedenen Ereignisse der Geschichte durch die unterschiedlichen musikalischen Themen schön beschrieben werden.

Von 6 bis 11 Jahren.

Quelle: Théâtre du Champ Exquis

