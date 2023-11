MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL ET LOCAL 8 Rue Rivals Toulouse, 16 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Haut les Mains une boutique de créateurs locaux, située dans l’hyper centre de Toulouse organise pour la toute première fois son Marché de Noël artisanal et local !.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

8 Rue Rivals HOTEL ALBERT 1ER

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Haut les Mains, a local designer boutique in Toulouse’s hypercentre, is organizing its very first local, artisanal Christmas Market!

Haut les Mains, tienda de diseñadores locales situada en el hipercentro de Toulouse, organiza su primer mercado local de artesanía navideña

Haut les Mains ein Geschäft mit lokalen Designern, das im Hyperzentrum von Toulouse liegt, organisiert zum allerersten Mal seinen handwerklichen und lokalen Weihnachtsmarkt!

