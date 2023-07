Aux Douceurs laitières 8 rue Richard Noble Olizy-Primat, 12 juillet 2023, Olizy-Primat.

Olizy-Primat,Ardennes

Ouvert les mardis et jeudis de 10h à 11h30 et de 17h à 18h30 ainsi que les samedis de 10h à 11h30.(livraisons et autres horaires sur demande) »Aux Douceurs laitières » développe une gamme de différents produits laitiers (lait entier, fromage blanc, yaourts, fromages) allant de 0,50€ à 3,50€.La boutique propose également un dépôt de pain et d’autres produits de la région..

8 rue Richard Noble

Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est



Open Tuesdays and Thursdays from 10:00 to 11:30 a.m. and from 5:00 to 6:30 p.m. as well as Saturdays from 10:00 to 11:30 a.m.(deliveries and other schedules on request) « Aux Douceurs laitières » develops a range of different dairy products (whole milk, cottage cheese, yoghurts, cheeses) ranging from 0.50€ to 3.50€.The store also offers a bread deposit and other products from the region.

Abierto los martes y jueves de 10 a 11.30 y de 17 a 18.30 horas, así como los sábados de 10 a 11.30 horas (entregas y otros horarios a petición) « Aux Douceurs laitières » ofrece una gama de diferentes productos lácteos (leche entera, requesón, yogures, quesos) de 0,50? a 3,50? La tienda también ofrece un depósito de pan, así como otros productos regionales.

Geöffnet dienstags und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr und von 17 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 11.30 Uhr.(Lieferungen und andere Zeiten auf Anfrage) « Aux Douceurs laitières » entwickelt eine Reihe verschiedener Milchprodukte (Vollmilch, Quark, Joghurt, Käse) von 0,50€ bis 3,50€.Der Laden bietet auch ein Depot für Brot und andere Produkte aus der Region an.

