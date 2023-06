Dîner en Musique 8 rue Prévot Lathière Rochechouart, 21 juin 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

La Vie de Château vous propose un dîner en Musique « côté jardin ». Au menu, retrouvez des cocktails et ses mignardises, des assiettes saveurs d’ici et d’ailleurs, puis des desserts en farandole. Le tout pour moins de 25€ (boissons non comprises). Réservation par téléphone..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . EUR.

8 rue Prévot Lathière La Vie du Château

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Vie de Château invites you to a musical dinner in the garden. On the menu: cocktails and mignardises, plates of local and international flavours, and a farandole of desserts. All for under 25? (drinks not included). Reservations by phone.

La Vie de Château le propone una cena musical en el jardín. En el menú, encontrará cócteles y mignardises, platos de sabores locales e internacionales, seguidos de una farandula de postres. Todo por menos de 25 euros (bebidas no incluidas). Reserve por teléfono.

La Vie de Château bietet Ihnen ein Dinner mit Musik « auf der Gartenseite ». Auf der Speisekarte stehen Cocktails und Mignardises, Teller mit Aromen von hier und anderswo sowie Desserts in bunter Folge. Das Ganze für weniger als 25 Euro (Getränke nicht inbegriffen). Reservierung per Telefon.

