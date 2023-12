CONCERT DU NOUVEL AN AVEC LE CHŒUR DE CHAMBRE « EN APARTÉ ». 8 Rue Porte Neuve Saint-Pargoire Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Pargoire CONCERT DU NOUVEL AN AVEC LE CHŒUR DE CHAMBRE « EN APARTÉ ». 8 Rue Porte Neuve Saint-Pargoire, 28 janvier 2024, Saint-Pargoire. Saint-Pargoire Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:30:00

fin : 2024-01-28 Le choeur de chambre » en aparté » vous entraîne par des chants du XVIème siècle à nos jours.

L’entrée est libre et la participation est au profit du projet « Un orgue à Saint-Pargoire »..

Le choeur de chambre » en aparté » vous entraîne par des chants du XVIème siècle à nos jours.

L’entrée est libre et la participation est au profit du projet « Un orgue à Saint-Pargoire ».

Le choeur de chambre » en aparté » vous entraîne par des chants du XVIème siècle à nos jours.

Il est recommandé de se garer dans le parking du Camp de la Cousse/Stade.

L’entrée est libre et la participation est au profit du projet « Un orgue à Saint-Pargoire ». .

8 Rue Porte Neuve

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-14 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Pargoire Autres Code postal 34230 Lieu 8 Rue Porte Neuve Adresse 8 Rue Porte Neuve Ville Saint-Pargoire Departement Hérault Lieu Ville 8 Rue Porte Neuve Saint-Pargoire Latitude 43.52826 Longitude 3.51946 latitude longitude 43.52826;3.51946

8 Rue Porte Neuve Saint-Pargoire Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pargoire/