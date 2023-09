Exposition GRAVE#1 John Spencer 8 rue Porte d’Avignon Le Puy-en-Velay, 8 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Après une série de rencontres fructueuses par l’intermédiaire de Stéphanie Rossignaud, les Éditions du Pas Possible ont proposé à John Spencer la possibilité de présenter son travail graphique à travers plusieurs rendez-vous sur l’année à venir..

2023-09-08 fin : 2023-10-30 . .

8 rue Porte d’Avignon Galerie du 8

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



After a series of fruitful meetings with Stéphanie Rossignaud, Éditions du Pas Possible offered John Spencer the opportunity to present his graphic work at several events over the coming year.

Tras una serie de fructíferos encuentros con Stéphanie Rossignaud, Éditions du Pas Possible ofreció a John Spencer la posibilidad de presentar su obra gráfica en una serie de actos a lo largo del próximo año.

Nach einer Reihe fruchtbarer Begegnungen über Stéphanie Rossignaud haben die Éditions du Pas Possible John Spencer die Möglichkeit geboten, seine grafische Arbeit im Rahmen mehrerer Termine im kommenden Jahr vorzustellen.

