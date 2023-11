LE COMPTOIR DE NOËL DE SARREGUEMINES 8 rue Poincaré Sarreguemines, 14 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Vous cherchez des idées cadeaux 100% mosellans ?

L’Office de Tourisme Sarreguemines Confluences en partenariat avec Moselle Attractivité vous proposent toute une gamme de produits labellisée Qualité MOSL.

Gourmandises sucrées et salées, bières artisanales et vins de Moselle bio pour vos apéritifs festifs, créations artisanales pour des cadeaux uniques et originaux.

Toutes les raisons sont bonnes pour venir flâner dans notre espace boutique !. Tout public

Samedi 2023-11-14 13:30:00 fin : 2023-12-23 12:30:00. 0 EUR.

8 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Looking for gift ideas that are 100% Moselle?

The Sarreguemines Confluences Tourist Office, in partnership with Moselle Attractivité, offers you a whole range of products bearing the MOSL Quality label.

Sweet and savoury delicacies, artisanal beers and organic Moselle wines for your festive aperitifs, handcrafted creations for unique and original gifts.

There’s no better reason to stroll through our boutique!

¿Busca regalos 100% mosellanos?

La Oficina de Turismo de las Confluencias de Sarreguemines, en colaboración con Moselle Attractivité, propone toda una gama de productos con la etiqueta Calidad MOSL.

Delicias dulces y saladas, cervezas artesanales y vinos biológicos del Mosela para sus aperitivos festivos, creaciones artesanales para regalos únicos y originales.

No hay mejor razón para venir a echar un vistazo a nuestra tienda

Sie suchen nach Geschenkideen, die zu 100% aus der Mosel stammen?

Das Fremdenverkehrsamt Sarreguemines Confluences bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit Moselle Attractivité eine ganze Reihe von Produkten mit dem Gütesiegel Qualité MOSL an.

Süße und herzhafte Leckereien, handwerklich gebrautes Bier und Mosel-Bio-Weine für Ihre festlichen Aperitifs, handwerkliche Kreationen für einzigartige und originelle Geschenke.

Alle Gründe sind gut, um in unserem Ladenbereich zu stöbern!

