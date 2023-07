Visite d’un domaine & Dégustation autour du champagne et du parfum 8 rue Piper Reims, 3 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

Visitez les caves d’un vigneron champenois et vivez un moment unique lors de la dégustation autour des fragrances de parfums et des arômes du champagne ..

8 rue Piper

Reims 51100 Marne Grand Est



Visit the cellars of a Champagne winemaker and experience a unique moment during the tasting around the fragrances and aromas of champagne .

Visite las bodegas de un bodeguero de Champagne y viva un momento único durante la degustación de las fragancias y aromas del Champagne.

Besuchen Sie die Weinkeller eines Winzers aus der Champagne und erleben Sie einen einzigartigen Moment bei der Verkostung rund um die Düfte von Parfums und Aromen des Champagners.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme du Grand Reims