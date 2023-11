Les souvenirs intimes de Gustave Courbet 8 rue Pierre Toesca Nyons, 24 novembre 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

« Le Préau des Arts » vous invite à assister à la lecture « Les souvenirs intimes de Gustave Courbet » par Pierre Blumberg.



Entrée libre / Participation au chapeau / Réservation au 06 80 14 00 94.

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 19:00:00. .

8 rue Pierre Toesca Préau des Arts

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Le Préau des Arts » invites you to attend a reading of « Les souvenirs intimes de Gustave Courbet » by Pierre Blumberg.



Free admission / Hats off / Book on 06 80 14 00 94

« Le Préau des Arts » le invita a asistir a la lectura de « Les souvenirs intimes de Gustave Courbet » de Pierre Blumberg.



Entrada gratuita / Me quito el sombrero / Reserva en el 06 80 14 00 94

« Le Préau des Arts » lädt Sie zu der Lesung « Les souvenirs intimes de Gustave Courbet » von Pierre Blumberg ein.



Freier Eintritt / Teilnahme am Hut / Reservierung unter 06 80 14 00 94

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale