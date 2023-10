VILLAGE URBAIN 4EME EDITION 8 Rue Pierre-Paul Riquet Agde, 23 octobre 2023, Agde.

Agde,Hérault

Partez à la découverte de la culture urbaine à travers de nombreux ateliers.

> A partir de 7 ans..

2023-10-23 10:00:00 fin : 2023-10-27 16:00:00. EUR.

8 Rue Pierre-Paul Riquet

Agde 34300 Hérault Occitanie



Discover urban culture through numerous workshops.

> From 7 years old

Descubra la cultura urbana a través de numerosos talleres.

> A partir de 7 años

Begeben Sie sich in zahlreichen Workshops auf eine Entdeckungsreise durch die urbane Kultur.

> Ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-10-02 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE