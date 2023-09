La Marmite, pour faire bouillir nos envies 8 rue Pierre et Marie Curie Nexon, 7 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

La Cantine vous donne rendez-vous le samedi 7 octobre pour une journée Marmite, pour faire bouillir nos envies. Au programme : 9h30 « On s’tient au jus ». 10h « Assemblée libre et consciente ». 11h30 « Pole cuisine ». 12h30 « Repas partageux » – on mange ensemble en mode auberge espagnole..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 14:00:00. EUR.

8 rue Pierre et Marie Curie

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



La Cantine invites you to join us on Saturday October 7 for a Marmite day, to boil our desires. On the program: 9:30 a.m. « On s’tient au jus ». 10am « Free and conscious assembly ». 11:30am « Cooking pole ». 12:30 « Sharing a meal » – we eat together like a Spanish inn.

La Cantine le espera el sábado 7 de octubre para celebrar una jornada Marmite, que nos despertará el apetito. Programa: 9.30 h « Ponerse al día ». 10.00 h: « Asamblea libre y consciente ». 11.30 h: « Polo de cocina ». 12.30 « Compartir una comida »: comemos juntos al estilo de los albergues españoles.

Die Kantine lädt Sie am Samstag, den 7. Oktober, zu einem Marmite-Tag ein, an dem wir unsere Lust zum Kochen bringen wollen. Auf dem Programm: 9:30 Uhr « Wir bleiben am Ball ». 10:00 Uhr « Freie und bewusste Versammlung ». 11.30 Uhr « Pole Küche ». 12.30 Uhr « Gemeinsames Essen » – wir essen gemeinsam im Modus der spanischen Herberge.

