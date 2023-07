La Cantine – Venir manger en mode resto 8 Rue Pierre et Marie Curie Nexon, 27 juillet 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Venez participer à un moment de partage à la tablée ouverte de La Cantine. On vous propose un repas local et de saison à savourer dans une ambiance conviviale. Sur réservation jusqu’à la veille 14h. Prix libre et conscient..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

8 Rue Pierre et Marie Curie La cantine

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and share a moment of conviviality at La Cantine’s open table. Enjoy a local, seasonal meal in a convivial atmosphere. Reservations required until 2pm the day before. Price free and conscious.

Venga a compartir un momento de convivencia en la mesa abierta de La Cantine. Disfrute de una comida local y de temporada en un ambiente acogedor. Reserva obligatoria antes de las 14:00 h del día anterior. Precio libre y consciente.

Nehmen Sie an einem Moment des Teilens am offenen Tisch in La Cantine teil. Wir bieten Ihnen ein lokales und saisonales Essen an, das Sie in einer geselligen Atmosphäre genießen können. Nur mit Reservierung bis zum Vortag 14 Uhr. Freier und bewusster Preis.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus