Crêpes party 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 17 décembre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

La coccinelle et les habitants d’Allègre vous invitent à participer dimanche dès 14h à une festive « crêpe party » dont les bénéfices iront au Téléthon….

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La coccinelle and the residents of Allègre invite you to take part in a festive « crêpe party » on Sunday at 2pm, with all proceeds going to the Telethon…

La coccinelle y los vecinos de Allègre le invitan a unirse a ellos el domingo a las 14:00 para una « crêpe party » festiva, cuya recaudación se destinará íntegramente al Teletón…

Der Marienkäfer und die Einwohner von Allègre laden Sie ein, am Sonntag ab 14 Uhr an einer festlichen « Crêpe-Party » teilzunehmen, deren Erlöse an den Telethon gehen…

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay