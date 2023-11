Karaoke Géant 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 16 décembre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

La coccinelle et les habitants d’Allègre vous invitent à participer à deux soirées festives les 16 et 17 décembre 2023 dont les bénéfices iront au Téléthon…

Samedi 16, dès 19h avec pizzas & Karaoké Géant.

2023-12-16

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La coccinelle and the people of Allègre invite you to take part in two festive evenings on December 16 and 17, 2023, with all proceeds going to the Telethon…

Saturday 16, from 7pm with pizzas & Giant Karaoke

La coccinelle y los vecinos de Allègre le invitan a participar en dos veladas festivas los días 16 y 17 de diciembre de 2023, cuya recaudación se destinará íntegramente al Teletón…

Sábado 16, a partir de las 19h con pizzas y Karaoke Gigante

Der Marienkäfer und die Einwohner von Allègre laden Sie ein, am 16. und 17. Dezember 2023 an zwei festlichen Abenden teilzunehmen, deren Erlöse an den Telethon gehen…

Samstag, 16., ab 19 Uhr mit Pizzas & Riesen-Karaoke

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay