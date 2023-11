Concert: « Les chauves sourires » 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 9 décembre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Le concert « Les chauves sourires » avec Tony et Pedro propose une musique qui combine le style de hybrid picking de Tony avec son jeu d’harmonica et chant couplés avec les rythmes uniques et les arrangements de percussion de Pedro..

2023-12-09 19:00:00

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The « Bald Smiles » concert with Tony and Pedro features music that combines Tony’s hybrid picking style with his harmonica playing and vocals, coupled with Pedro’s unique rhythms and percussion arrangements.

El concierto « Sonrisas Calvas » con Tony y Pedro presenta música que combina el estilo híbrido de picking de Tony con su forma de tocar la armónica y cantar, junto con los ritmos y arreglos de percusión únicos de Pedro.

Das Konzert « Les chauves sourires » mit Tony und Pedro bietet eine Musik, die Tonys Hybrid-Picking-Stil mit seinem Mundharmonikaspiel und Gesang gepaart mit Pedros einzigartigen Rhythmen und Perkussionsarrangements verbindet.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay