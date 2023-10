Exposition Chrystal d’Allègre 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre, 9 novembre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Exposition collective de l’association Chrystal d’Allègre, qui propose des cours d’arts plastiques tous les jeudis de 17h15 à 19h15 au Centre George Sand – Agumaaa..

2023-11-09 fin : 2023-11-19 . .

8 rue Notre-Dame de l’Oratoire café associatif La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Group exhibition by the Chrystal d’Allègre association, which offers art classes every Thursday from 5.15pm to 7.15pm at the Centre George Sand – Agumaaa.

Exposición colectiva de la asociación Chrystal d’Allègre, que imparte clases de arte todos los jueves de 17.15 a 19.15 horas en el Centro George Sand – Agumaaa.

Gruppenausstellung des Vereins Chrystal d’Allègre, der jeden Donnerstag von 17:15 bis 19:15 Uhr im Centre George Sand – Agumaaa Kunstkurse anbietet.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay