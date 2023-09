Histoire de la connaissance de la foudre 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre, 10 octobre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Conférence par Sébastien Lamy-au-Rousseau, Service Patrimoine

La foudre suscite l’étonnement, la crainte et la curiosité. Découvrez l’histoire de la connaissance de ce phénomène depuis les mythes de l’Antiquité jusqu’aux récentes campagnes d’étude,.

2023-10-10 20:00:00 fin : 2023-10-10 21:30:00. .

8 rue Notre-Dame de l’Oratoire café associatif La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Sébastien Lamy-au-Rousseau, Heritage Department

Lightning arouses astonishment, fear and curiosity. Discover the history of our knowledge of this phenomenon, from the myths of Antiquity to recent research campaigns,

Conferencia de Sébastien Lamy-au-Rousseau, Departamento de Patrimonio

Los relámpagos despiertan asombro, temor y curiosidad. Descubra la historia de nuestro conocimiento de este fenómeno, desde los mitos de la Antigüedad hasta las recientes campañas de investigación,

Vortrag von Sébastien Lamy-au-Rousseau, Abteilung Kulturerbe

Blitze lösen Erstaunen, Furcht und Neugier aus. Entdecken Sie die Geschichte des Wissens über dieses Phänomen, von den Mythen der Antike bis hin zu den jüngsten Studienkampagnen,

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay