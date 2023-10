Exposition: Coup de foudre 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre, 1 octobre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

À travers cette exposition, découvrez la foudre dans tous ses états, des recherches scientifiques à l’art en passant par les croyances populaires et la mythologie… Une exposition scientifique et ludique pour petits et grands..

2023-10-01 fin : 2023-10-30 . .

8 rue Notre-Dame de l’Oratoire café associatif La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover lightning in all its forms, from scientific research to art, popular beliefs and mythology? A scientific and entertaining exhibition for young and old alike.

En esta exposición, descubra el rayo en todas sus formas, desde la investigación científica hasta el arte, las creencias populares y la mitología.. Una exposición científica y divertida para grandes y pequeños.

Entdecken Sie in dieser Ausstellung den Blitz in all seinen Erscheinungsformen, von der wissenschaftlichen Forschung über den Volksglauben und die Mythologie bis hin zur Kunst Eine wissenschaftliche und spielerische Ausstellung für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay