Apéritif Croc’zatier : Egon Schiele, l’autoportrait & le double 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire Allègre, 8 septembre 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

L’art viennois des années 1900 est profondément marqué par les découvertes réalisées dans le domaine de la neurologie et de la psychanalyse ; notamment autour de la figure charismatique de Sigmund Freud..

2023-09-08 à 18:30:00 ; fin : 2023-09-08 . .

8 rue Notre-Dame de l’Oratoire La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Viennese art in the 1900s was profoundly influenced by discoveries in neurology and psychoanalysis, notably around the charismatic figure of Sigmund Freud.

El arte vienés de la década de 1900 se vio profundamente influido por los descubrimientos realizados en los campos de la neurología y el psicoanálisis, especialmente en torno a la carismática figura de Sigmund Freud.

Die Wiener Kunst um 1900 ist stark von den Entdeckungen im Bereich der Neurologie und der Psychoanalyse geprägt; insbesondere von der charismatischen Figur Sigmund Freuds.

