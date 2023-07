Conférence sur le réchauffement climatique 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 30 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Alban Cassus : présentation des résultats du GIEC, gaz à effet de serre, simulations du climat, impacts sur nos sociétés..

2023-08-30 18:30:00 fin : 2023-08-30 20:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Alban Cassus: presentation of IPCC results, greenhouse gases, climate simulations, impacts on our societies.

Alban Cassus: presentación de los resultados del IPCC, gases de efecto invernadero, simulaciones climáticas, impacto en nuestras sociedades.

Alban Cassus: Vorstellung der Ergebnisse des IPCC, Treibhausgase, Klimasimulationen, Auswirkungen auf unsere Gesellschaften.

