Concert : Chantalle, du Mississipi au Saint Laurent 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 20 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Chantalle est une chanteuse et musicienne qui vous propose des animations à la carte, des concerts de musique Country-Folk francophone avec le spectacle du Mississipi au St Laurent, mais aussi des soirées privées ou animations événementielles.

2023-08-20 12:00:00 fin : 2023-08-20 14:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Chantalle is a singer and musician who offers à la carte entertainment, French Country-Folk concerts with the Mississipi show at the St Laurent, as well as private parties and special events

Chantalle es una cantante y músico que ofrece espectáculos a la carta, conciertos de música country-folk francesa con el espectáculo Mississipi en el St Laurent, así como veladas privadas y eventos especiales

Chantalle ist eine Sängerin und Musikerin, die Ihnen à la carte Animationen anbietet, Konzerte französischsprachiger Country-Folk-Musik mit der Mississippi-Show im St Laurent, aber auch private Partys oder Eventanimationen

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay