Conférence Les Confréries Gastronomiques par D. Testud. 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 16 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

« Les Confréries, en général, existeraient depuis l’Antiquité. Aujourd’hui, les Confréries Gastronomiques, par leur rayonnement, font la promotion d’un produit, du savoir-faire qui le met en valeur, et de la Région d’où il provient..

2023-08-16 18:30:00 fin : 2023-08-16 20:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Confréries have existed since ancient times. Today, through their influence, the Confréries Gastronomiques promote a product, the know-how that enhances it, and the region from which it comes.

« Las cofradías existen desde la antigüedad. Hoy, a través de su influencia, las Cofradías Gastronómicas promocionan un producto, el saber hacer que le da vida y la región de la que procede.

« Die Bruderschaften im Allgemeinen sollen schon seit der Antike existieren. Heute werben die gastronomischen Bruderschaften durch ihre Ausstrahlung für ein Produkt, das Know-how, das es zur Geltung bringt, und die Region, aus der es stammt.

