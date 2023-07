Yvan Marc en Concert 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 15 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Déjà 20 ans qu’Yvan Marc est sur la route. Au fil du parcours, Yvan Marc a déjà placé son curseur à différentes échelles..

2023-08-15 19:00:00 fin : 2023-08-15 20:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Yvan Marc has already been on the road for 20 years. Along the way, Yvan Marc has already placed his cursor on different scales.

Yvan Marc lleva ya 20 años en la carretera. Por el camino, Yvan Marc ya ha colocado su cursor en diferentes escalas.

Bereits seit 20 Jahren ist Yvan Marc auf der Straße unterwegs. Im Laufe der Strecke hat Yvan Marc seinen Cursor bereits auf verschiedenen Ebenen platziert.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay