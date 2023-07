Exposition : Jullien Clément 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 12 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

L’équipe de la Coccinelle a le plaisir de vous proposer une sélection d’œuvres de l’artiste Jullien Clément.

Plasticien, sculpteur, fondeur d’art, c’est en tant que graveur qu’il nous présente ici sa démarche artistique..

2023-08-12 fin : 2023-08-30 . .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Coccinelle team is pleased to present a selection of works by artist Jullien Clément.

A visual artist, sculptor and art founder, it is as an engraver that he presents his artistic approach.

El equipo de Coccinelle se complace en presentar una selección de obras del artista Jullien Clément.

Artista plástico, escultor y fundador de arte, es como grabador como presenta su enfoque artístico.

Das Team des Marienkäfers freut sich, Ihnen eine Auswahl von Werken des Künstlers Jullien Clément anbieten zu können.

Er ist Plastiker, Bildhauer und Kunstgießer und stellt uns hier seinen künstlerischen Ansatz als Graveur vor.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay