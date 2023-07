Concert KOCLAIR 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 11 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

En ce mois d’août 2023, La Coccinelle vous présente le duo KOCLAIR. La tournée ELLIPSIS passe donc par Allègre, une belle occasion de découvrir les deux artistes..

2023-08-11 19:00:00 fin : 2023-08-11 20:30:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In August 2023, La Coccinelle presents the duo KOCLAIR. The ELLIPSIS tour passes through Allègre, a great opportunity to discover these two artists.

En agosto de 2023, La Coccinelle presenta al dúo KOCLAIR. La gira ELLIPSIS llega a Allègre, una gran oportunidad para descubrir a estos dos artistas.

In diesem August 2023 stellt Ihnen La Coccinelle das Duo KOCLAIR vor. Die ELLIPSIS-Tour führt also durch Allègre, eine gute Gelegenheit, die beiden Künstler zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay