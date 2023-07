Atelier nutrition: La beauté au jardin 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 10 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Utiliser les fleurs et plantes de saison, cueillis fraichement dans mon jardin ainsi que la cire d’abeille pour confectionner deux produits de soins pour la peau.

Prix de l’atelier 15€ comprenant deux produits..

2023-08-10 10:00:00 fin : 2023-08-10 12:00:00. EUR.

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Use seasonal flowers and plants, picked fresh from my garden, and beeswax to make two skin care products.

Workshop price 15? including two products.

Utiliza flores y plantas de temporada, recogidas frescas de mi jardín, y cera de abeja para elaborar dos productos para el cuidado de la piel.

Precio del taller 15? incluyendo dos productos.

Verwenden Sie Blumen und Pflanzen der Saison, die ich frisch in meinem Garten gepflückt habe, sowie Bienenwachs, um zwei Hautpflegeprodukte herzustellen.

Preis des Workshops 15? mit zwei Produkten.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay