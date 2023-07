Rencontre littéraire avec Claudine Guilhot « À la table de Proust » 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 9 août 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

La Coccinelle a le plaisir d’inviter Claudine Guilhot pour une rencontre littéraire gourmande et conviviale « À la table de Proust ». Venez partager vos recettes et vos souvenirs d’enfance..

2023-08-09 18:30:00 fin : 2023-08-09 20:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



La Coccinelle is delighted to invite Claudine Guilhot to a convivial, gourmet literary encounter « À la table de Proust ». Come and share your recipes and childhood memories.

La Coccinelle se complace en invitar a Claudine Guilhot a un acto literario de convivencia titulado « À la table de Proust ». Venga a compartir sus recetas y recuerdos de infancia.

La Coccinelle freut sich, Claudine Guilhot zu einem literarischen Feinschmeckertreffen « À la table de Proust » einzuladen. Teilen Sie mit uns Ihre Rezepte und Kindheitserinnerungen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay