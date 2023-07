Exposition : José Yvon Bergamin 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 29 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

L’espace associatif La Coccinelle a le plaisir d’accueillir à Allègre l’artiste plasticien José Yvon Bergamin..

2023-07-29 fin : 2023-08-10 . .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Espace associatif La Coccinelle is delighted to welcome visual artist José Yvon Bergamin to Allègre.

La Coccinelle se complace en recibir en Allègre al artista plástico José Yvon Bergamin.

Der Vereinsraum La Coccinelle freut sich, den bildenden Künstler José Yvon Bergamin in Allègre begrüßen zu dürfen.

