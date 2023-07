Concert BASA duo 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 28 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Depuis quatre ans, le duo franco-africain allie le chant, la guitare et la percussion pour un voyage dynamique aux racines multiples..

2023-07-28 19:00:00 fin : 2023-07-28 21:15:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For the past four years, this Franco-African duo has been combining vocals, guitar and percussion for a dynamic journey with multiple roots.

Desde hace cuatro años, este dúo franco-africano combina voz, guitarra y percusión en un viaje dinámico con múltiples raíces.

Seit vier Jahren vereint das französisch-afrikanische Duo Gesang, Gitarre und Perkussion zu einer dynamischen Reise mit vielfältigen Wurzeln.

