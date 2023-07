Atelier d’automassage accompagné 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 27 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Par Florence Robert

Venez passer un moment convivial et relaxant en compagnie de Florence Robert, masseuse et magnétiseuse à Drossac, en Haute-Loire..

2023-07-27 17:00:00 fin : 2023-07-27 20:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



By Florence Robert

Come and enjoy a friendly, relaxing moment with Florence Robert, masseuse and magnetizer in Drossac, Haute-Loire.

Por Florence Robert

Venga a pasar un momento relajante con Florence Robert, masajista y magnetizadora en Drossac, Alto Loira.

Von Florence Robert

Verbringen Sie einen geselligen und entspannenden Moment mit Florence Robert, Masseurin und Magnetiseurin in Drossac im Département Haute-Loire.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay