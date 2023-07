Conférence Jacqueline Lefort 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 26 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Jacqueline Lefort – romancière

Stéphanoise de naissance, Jacqueline Lefort a passé l’essentiel de sa carrière professionnelle au Ministère de la Défense en région parisienne..

2023-07-26 18:30:00 fin : 2023-07-26 20:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Jacqueline Lefort – novelist

Born in Stéphano, Jacqueline Lefort spent most of her professional career at the Ministry of Defense in the Paris region.

Jacqueline Lefort – novelista

Nacida en Stéphane, Jacqueline Lefort pasó la mayor parte de su carrera profesional en el Ministerio de Defensa de la región parisina.

Jacqueline Lefort – Romanautorin

Jacqueline Lefort wurde in Stéphanoise geboren und verbrachte den Großteil ihrer beruflichen Laufbahn im Verteidigungsministerium in der Nähe von Paris.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay