Atelier calligraphie enfants 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 26 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Raymonde Gauché, calligraphe et enlumineur, vous invite à suivre son cycle d’initiation à la calligraphie..

2023-07-26 14:00:00 fin : 2023-07-26 16:00:00. EUR.

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Raymonde Gauché, calligrapher and illuminator, invites you to take part in her introductory calligraphy course.

Raymonde Gauché, calígrafa e iluminadora, le invita a seguir su curso de iniciación a la caligrafía.

Raymonde Gauché, Kalligraphin und Buchilluminatorin, lädt Sie ein, an ihrem Einführungszyklus in die Kalligraphie teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay