Concert MariLène 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 21 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

En cette seconde quinzaine de juillet 2023, La Coccinelle vous propose un concert du duo MariLène. Les deux artistes, Marie Roullier et Marlène Thibaudault, s’associent pour revisiter et interpréter de grands classiques de la chanson française..

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 20:30:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the second half of July 2023, La Coccinelle presents a concert by the duo MariLène. The two artists, Marie Roullier and Marlène Thibaudault, join forces to revisit and interpret the great classics of French chanson.

En la segunda quincena de julio de 2023, La Coccinelle le propone un concierto del dúo MariLène. Las dos artistas, Marie Roullier y Marlène Thibaudault, unen sus fuerzas para revisitar e interpretar los grandes clásicos de la chanson francesa.

In dieser zweiten Julihälfte 2023 bietet Ihnen La Coccinelle ein Konzert des Duos MariLène an. Die beiden Künstlerinnen, Marie Roullier und Marlène Thibaudault, haben sich zusammengetan, um große Klassiker des französischen Chansons neu zu interpretieren und aufzuführen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay