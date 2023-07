Conférence nutrition par Joëlle Boullet 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 20 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Conférence/débat sur une nutrition saine et équilibrée

Il est souhaitable que les personnes assistent aux deux réunions qui sont complémentaires.

Bien se nourrir ? Ces plantes ‘magiques’.

2023-07-20 10:00:00 fin : 2023-07-20 12:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Conference/debate on healthy, balanced nutrition

People are encouraged to attend both meetings, which are complementary.

Eating well? Those ?magic? plants

Conferencia-debate sobre alimentación sana y equilibrada

Se anima a asistir a ambas reuniones, que son complementarias.

¿Comer bien? ¿Estas plantas « mágicas »?

Vortrag/Diskussion über eine gesunde und ausgewogene Ernährung

Es ist wünschenswert, dass die Personen an beiden Treffen teilnehmen, die sich gegenseitig ergänzen.

Wie ernähre ich mich richtig? Diese magischen Pflanzen?

