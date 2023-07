Conférence Jean-François Vassal 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 19 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Découvrez l’Art de la Table au Moyen Âge et plus particulièrement au XIV et XVème siècles. En présentant des objets reconstitués de cette époque, Jean-François Vassal évoquera certains us et coutumes du banquet à cette époque..

2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-19 21:30:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the art of the table in the Middle Ages, particularly in the 14th and 15th centuries. Jean-François Vassal will present reconstructed objects from this period, evoking some of the customs and habits of banqueting at the time.

Descubra el arte de la mesa en la Edad Media, especialmente en los siglos XIV y XV. Jean-François Vassal presentará objetos reconstruidos de esa época y hablará de algunas de las costumbres y tradiciones de los banquetes de entonces.

Entdecken Sie die Tischkultur des Mittelalters, insbesondere des 14. und 15. Jahrhunderts. Anhand von rekonstruierten Objekten aus dieser Zeit wird Jean-François Vassal einige Sitten und Gebräuche des Banketts in dieser Epoche erläutern.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay