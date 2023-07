Atelier création de bijoux 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 19 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Claire Lefebvre, de l’Arbre aux mille bijoux nous propose de partager son savoir-faire à l’occasion de cet atelier créatif.

Inscription obligatoire · atelier limité à 10 participants.

2023-07-19 15:00:00 fin : 2023-07-19 17:00:00. EUR.

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Claire Lefebvre, from l’Arbre aux mille bijoux, will share her expertise in this creative workshop.

Registration required – workshop limited to 10 participants

Claire Lefebvre, de l’Arbre aux mille bijoux, compartirá su experiencia en este taller creativo.

Inscripción obligatoria – taller limitado a 10 participantes

Claire Lefebvre vom « Arbre aux mille bijoux » bietet uns anlässlich dieses kreativen Workshops die Möglichkeit, ihr Know-how zu teilen.

Anmeldung erforderlich – Workshop auf 10 Teilnehmer begrenzt

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay