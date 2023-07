Atelier calligraphie enfants 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 15 juillet 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

Ce premier atelier calligraphie pour les enfants à partir de 6 ans, nous plonge dans l’Histoire au jour de la fête médiévale d’Allègre.

Raymonde Gauché, calligraphe et enlumineur, vous invite à suivre son cycle d’initiation à la calligraphie..

2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-15 16:00:00. EUR.

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This first calligraphy workshop for children aged 6 and over plunges us into history on the day of Allègre’s medieval festival.

Raymonde Gauché, calligrapher and illuminator, invites you to follow her introductory cycle to calligraphy.

Este primer taller de caligrafía para niños a partir de 6 años nos traslada a la fiesta medieval de Allègre.

Raymonde Gauché, calígrafa e iluminadora, te invita a seguir su curso de iniciación a la caligrafía.

Dieser erste Kalligraphie-Workshop für Kinder ab 6 Jahren führt uns am Tag des mittelalterlichen Festes von Allègre in die Geschichte ein.

Raymonde Gauché, Kalligraphin und Buchilluminatorin, lädt Sie ein, an ihrem Einführungszyklus in die Kalligraphie teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay