Les conférences de l’été: Germaine TILLION, une ethnologue en Algérie 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Allègre Catégories d’Évènement: Allègre

Haute-Loire Les conférences de l’été: Germaine TILLION, une ethnologue en Algérie 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 13 juillet 2023, Allègre. Allègre,Haute-Loire Conférencière : Claudine Lauby, agrégée de Géographie, Présidente de l’Association Germaine Tillion, Mémoires d’Allègre..

2023-07-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-13 . .

8 rue Notre Dame de l’Oratoire café associatif La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Speaker: Claudine Lauby, agrégée de Géographie, President of the Association Germaine Tillion, Mémoires d?Allègre. Oradora: Claudine Lauby, profesora de Geografía, Presidenta de la Asociación Germaine Tillion, Mémoires d’Allègre. Referentin: Claudine Lauby, Agrégée de Géographie, Präsidentin der Association Germaine Tillion, Mémoires d’Allègre. Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu 8 rue Notre Dame de l'Oratoire Adresse 8 rue Notre Dame de l'Oratoire café associatif La Coccinelle Ville Allègre Departement Haute-Loire Lieu Ville 8 rue Notre Dame de l'Oratoire Allègre

8 rue Notre Dame de l'Oratoire Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre/

Les conférences de l’été: Germaine TILLION, une ethnologue en Algérie 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 2023-07-13 was last modified: by Les conférences de l’été: Germaine TILLION, une ethnologue en Algérie 8 rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 8 rue Notre Dame de l'Oratoire Allègre 13 juillet 2023