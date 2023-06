Concert Yvan Marc 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre, 15 juin 2023, Allègre.

Allègre,Haute-Loire

En attendant le 10 ème albums qui devrait sortir en 2024, le chanteur propose un spectacle intimiste en version solo ou il reprend les titres qui ont cheminé son parcours..

2023-06-15 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-15 20:00:00. .

8 Rue Notre Dame de l’Oratoire association La Coccinelle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In the run-up to his 10th album, due for release in 2024, the singer puts on an intimate solo show, covering the songs that have shaped his career.

En vísperas de su décimo álbum, que saldrá a la venta en 2024, el cantante ofrece un espectáculo íntimo en solitario en el que repasa las canciones que han marcado su carrera.

In Erwartung des 10. Albums, das 2024 erscheinen soll, bietet der Sänger eine intime Soloshow an, in der er die Titel, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, wieder aufgreift.

