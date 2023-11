Concert Blue Citron 8 Rue Nicolas Oresme Caen, 12 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

« La Terre est bleue comme une orange… et le rythme devient bleu comme un citron. »

Voix, Saxophone, Piano et Rythmique.

Blue Citron se réapproprie les standards de la pop française et internationale pour vous proposer des arrangements avec des teintes de notes jazzy: Sting, Stevie Wonder, H. Salvador, S.Gainsbourg, Sade…

Mêlant deux univers musicaux, ce quintet vous conduit depuis son Jardin d’Hiver au long des golfes clairs..

2023-11-12 16:00:00 fin : 2023-11-12 . .

8 Rue Nicolas Oresme

Caen 14000 Calvados Normandie



« The Earth is blue like an orange… and rhythm becomes blue like a lemon. »

Voice, Saxophone, Piano and Rhythm.

Blue Citron reappropriates French and international pop standards to offer you arrangements with jazzy tones: Sting, Stevie Wonder, H. Salvador, S.Gainsbourg, Sade…

Blending two musical universes, this quintet leads you from its Winter Garden along the clear gulfs.

« La Tierra es azul como una naranja… y el ritmo se vuelve azul como un limón »

Voz, saxofón, piano y ritmo.

Blue Citron se reapropian de los estándares del pop francés e internacional para ofrecerle arreglos con tintes jazzísticos: Sting, Stevie Wonder, H. Salvador, S.Gainsbourg, Sade…

Mezclando dos mundos musicales, este quinteto le llevará desde su Jardín de Invierno por los claros golfos.

« Die Erde ist blau wie eine Orange … und der Rhythmus wird blau wie eine Zitrone »

Stimme, Saxophon, Klavier und Rhythmik.

Blue Citron eignet sich französische und internationale Popstandards an, um Ihnen Arrangements mit jazzigen Noten zu bieten: Sting, Stevie Wonder, H. Salvador, S. Gainsbourg, Sade….

Dieses Quintett vermischt zwei musikalische Welten und führt Sie von seinem Wintergarten aus entlang der klaren Golfe.

