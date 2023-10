Spectacle/Concert « Vent d’ouest » 8 Rue Nicolas Oresme Caen, 11 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Groupe vocal et scénique – Production La Compagnie du Vent d’Ouest

Cette joyeuse troupe sème ses doutes, éclate ses rires, souffle sa révolte, sèche ses larmes, frappe ses peurs, partage ses rêves et chante ses combats avec humanité et humour.

Les voix, les interventions humoristiques, la mise en scène vous feront partager ses questionnements sur l’amitié.

Les 20 complices offrent un répertoire composé de chansons françaises harmonisées, accompagnés par une guitare..

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . .

8 Rue Nicolas Oresme Tandem

Caen 14000 Calvados Normandie



Vocal and scenic group – Production La Compagnie du Vent d?Ouest

This joyful troupe sows its doubts, bursts its laughter, blows its revolt, dries its tears, strikes its fears, shares its dreams and sings its battles with humanity and humor.

The voices, humorous interventions and staging will share with you their questions about friendship.

The 20 partners offer a repertoire of harmonized French songs, accompanied by guitar.

Grupo vocal y escénico – Producido por La Compagnie du Vent d’Ouest

Esta alegre compañía siembra sus dudas, estalla en carcajadas, sopla su revuelta, seca sus lágrimas, golpea sus miedos, comparte sus sueños y canta sus batallas con humanidad y humor.

Las voces, el humor y la puesta en escena compartirán con usted sus preguntas sobre la amistad.

Los 20 socios ofrecen un repertorio de canciones francesas armonizadas, acompañadas por una guitarra.

Gesangs- und Bühnengruppe – Produktion La Compagnie du Vent d?Ouest

Diese fröhliche Truppe sät ihre Zweifel, bricht ihr Lachen aus, bläst ihre Revolte, trocknet ihre Tränen, schlägt ihre Ängste, teilt ihre Träume und singt ihre Kämpfe mit Menschlichkeit und Humor.

Die Stimmen, die humorvollen Einlagen und die Inszenierung lassen Sie an ihren Fragen über die Freundschaft teilhaben.

Die 20 Komplizen bieten ein Repertoire aus harmonisierten französischen Chansons, die von einer Gitarre begleitet werden.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité