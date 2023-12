Trail de la Sainte Baume 8 rue Nationale Cuges-les-Pins, 24 février 2024 07:00, Cuges-les-Pins.

Cuges-les-Pins,Bouches-du-Rhône

Le Trail de la Sainte Baume regroupe 5 courses de différents formats (dont une réservée aux enfants), pour vous permettre de partir à la découverte de ce fabuleux massif Provençal de la Sainte-Baume !.

2024-02-24 14:00:00 fin : 2024-02-24

8 rue Nationale Salle des Arcades Hugues Long

Cuges-les-Pins 13780 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Trail de la Sainte Baume brings together 5 races of different formats (including one reserved for children), so you can discover the fabulous Sainte-Baume massif in Provence!

El Trail de la Sainte Baume reúne 5 carreras de diferentes formatos (incluida una reservada a los niños), ¡para que pueda salir a descubrir el fabuloso macizo de la Sainte-Baume en Provenza!

Der Trail de la Sainte Baume umfasst 5 Läufe in verschiedenen Formaten (einer davon ist für Kinder reserviert), damit Sie das fabelhafte provenzalische Massif de la Sainte-Baume entdecken können!

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile