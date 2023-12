Bourse aux jouets 8 rue Mathilde Vallot Is-sur-Tille Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Is-sur-Tille Bourse aux jouets 8 rue Mathilde Vallot Is-sur-Tille, 9 décembre 2023 08:00, Is-sur-Tille. Is-sur-Tille,Côte-d’Or .

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. EUR.

8 rue Mathilde Vallot École St-Jeanne-d’Arc

Is-sur-Tille 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-05 par OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Is-sur-Tille Autres Code postal 21120 Lieu 8 rue Mathilde Vallot Adresse 8 rue Mathilde Vallot École St-Jeanne-d'Arc Ville Is-sur-Tille Departement Côte-d'Or Lieu Ville 8 rue Mathilde Vallot Is-sur-Tille Latitude 47.521958 Longitude 5.112544 latitude longitude 47.521958;5.112544

8 rue Mathilde Vallot Is-sur-Tille Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/is-sur-tille/