Soirée concert reggae 8 rue Marie Harel Vimoutiers, 14 octobre 2023, Vimoutiers.

Vimoutiers,Orne

Grezou et Banos en concert au Fashion Bar. Soirée Reggae, New-roots, Dub et DJ Set.

Concert live.

Restauration sur place.

Réservation conseillée.

Tarif : minimum une consommation payée..

2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 . .

8 rue Marie Harel Fashion Bar

Vimoutiers 61120 Orne Normandie



Grezou and Banos in concert at Fashion Bar. Reggae, New-roots, Dub and DJ Set.

Live concert.

Catering on site.

Reservations recommended.

Price: minimum one drink paid.

Grezou y Banos en concierto en el Fashion Bar. Reggae, New-roots, Dub y DJ Set.

Concierto en directo.

Catering in situ.

Se recomienda reservar.

Precio: mínimo una consumición pagada.

Grezou und Banos geben ein Konzert in der Fashion Bar. Abend mit Reggae, New-Roots, Dub und DJ-Set.

Live-Konzert.

Verpflegung vor Ort.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Tarif: mindestens ein bezahlter Konsum.

