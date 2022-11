Atelier Café Point Com 8 rue Maréchal Joffre

Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous pour :

– parler du numérique dans notre vie quotidienne

– s’informer et échanger sur les démarches en ligne

– apprendre en s’amusant

– poser des questions

– trouver de l’aide près de chez soi Inscription par téléphone au 02 40 15 08 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-06T09:30:00+01:00

2022-12-06T12:00:00+01:00

