Exposition : petits formats mais pas que ! 8 Rue Marcel Galdy Martigues, 1 décembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Dans son Atelier Galerie situé dans le cœur historique de la « Venise Provençale » cette Martégale d’adoption expose en décembre ses dernières créations. Depuis plus de 20 ans maintenant, elle y peint et reçoit ses visiteurs avec cette générosité..

2023-12-02 fin : 2023-12-22 . .

8 Rue Marcel Galdy Atelier Galerie Indigo – Marguerite Nadal

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In her Atelier Galerie in the historic heart of the « Venice of Provence », this adopted Martégale is exhibiting her latest creations this December. She has been painting there for over 20 years now, and welcomes visitors with the same generosity.

En su Atelier Galerie, en el corazón histórico de la « Venecia de Provenza », esta Martégale de adopción expone este diciembre sus últimas creaciones. Lleva más de 20 años pintando allí y recibe a los visitantes con la misma generosidad.

In ihrem Atelier Galerie im historischen Herzen des « Venedigs der Provence » stellt diese Wahl-Martégale im Dezember ihre neuesten Kreationen aus. Seit nunmehr über 20 Jahren malt sie dort und empfängt ihre Besucher mit dieser Großzügigkeit.

