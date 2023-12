Ceci n’est pas un exercice – Collectif pourquoi pas 8 rue Louis Aublanc Saint-Vallier, 13 avril 2024, Saint-Vallier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-13 21:00:00

Cirque vivant – Tout public dès 5 ans – COSEC Audin.

C’est un spectacle qui fait du bien et dans lequel les portés acrobatiques en collectif ont la part belle. Le public est partie prenante de ce moment où il s’agit de réinventer ensemble notre appréhension de la vie au moment où tout chancelle. C’est une rencontre qui vient interroger notre appréhension de l’autre, de soi, des risques : physiques, sociaux etc. Ça parle de nous ici et maintenant.

Spectacle interactif surréaliste joué en gymnase, humour et surprises, acrobaties et questionnements philosophiques sur la fin, les fins (?) du monde…

8 rue Louis Aublanc COSEC Audin

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



