Marché de Noël l’Abris Montois 8 Rue Léon Gambetta Mont-de-Marsan, 1 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

L’abris montois sera présent au marché de Noël de Mont de Marsan tous les après-midi du 11 au 22 décembre..

2023-12-11 fin : 2023-12-22 . .

8 Rue Léon Gambetta

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



L’abris montois will be present at the Mont de Marsan Christmas market every afternoon from December 11 to 22.

L’abris montois estará presente en el mercado navideño de Mont de Marsan todas las tardes del 11 al 22 de diciembre.

Die Abris Mont de Marsan ist vom 11. bis 22. Dezember jeden Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt in Mont de Marsan vertreten.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Mont-de-Marsan